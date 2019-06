Frau bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilsum (dpa/lni) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Grafschaft Bentheim ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 403, als die aus Wilsum stammende 68-Jährige in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Das im anderen Wagen fahrende niederländische Ehepaar wurde schwer verletzt. Die lebensgefährlich verletzte 68-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus im niederländischen Enschede geflogen. Der Sachschaden beträgt rund 46 000 Euro.