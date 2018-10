Erkrankter Rentner stirbt nach Unfall auf A4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilsdruff (dpa/sn) - Ein erkrankter 65 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 4 auf Höhe einer Baustelle bei Wilsdruff (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in eine mobile Leitplanke gefahren und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Mittwochabend mit seiner 59 Jahre alten Frau in Richtung Dresden unterwegs, als er sein Auto gesundheitlich angeschlagen auf einmal nicht mehr richtig lenken konnte, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Auto kollidierte auf Höhe der Raststätte Dresdner Tor mit einer mobilen Mittelleitplanke; diese schob sich auf die Gegenfahrbahn, Teile flogen auf die Straße.

Der Mann starb später im Krankenhaus an den Folgen seiner Probleme - um welche Erkrankung es sich genau handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Frau erlitt einen Schock. Im Anschluss kam es in der Gegenrichtung zu weiteren Unfällen mit einem Polizeiauto, zwei Lastwagen und einem Kleintransporter. Ursache war, dass das zur Unfallstelle gerufene Polizeiauto mit den herumliegenden Teilen kollidierte. Die Autobahn in Richtung Dresden blieb für drei Stunden gesperrt.