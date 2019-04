Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhermsdorf (dpa/lby) - Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstag auf der Staatsstraße 2413 im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim unterwegs, als sein Auto beim Abbiegen mit dem Wagen eines 28 Jahre alten Fahrers zusammenstieß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte der 56-Jährige das andere Auto auf der Straße bei Wilhermsdorf übersehen.

Mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen wurde der 56-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 28 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine 27-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll bei der Klärung der Unfallursache helfen.