Wilgartswiesen (dpa/lrs) - Ein betrunkener Radler ist auf einem vereisten Radweg im Pfälzerwald gestürzt und schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei in Pirmasens mitteilte, fanden zufällig vorbeikommende Passanten den 68-Jährigen am Donnerstagabend in Wilgartswiesen und holten Hilfe. Sanitäter versorgten den Radler, der ohne Helm unterwegs war, und brachten ihn in ein Krankenhaus.