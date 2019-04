Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß bei Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildeshausen (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Sonntagnachmittag in Wildeshausen bei Bremen zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 38-jähriger Mann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Kleinwagen einer 30 Jahre alten Frau. Ein Notarzt konnte bei dem Mann nur noch den Tod feststellen. Für die 30-Jährige wurde zunächst noch ein Rettungshubschrauber angefordert, sie starb aber noch am Schauplatz des Geschehens an ihren Verletzungen.