Wildeshausen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 nahe Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Mindestens zwei Autos waren an dem Unfall am frühen Sonntagmorgen beteiligt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Fahrzeug fing zudem Feuer. Zum genauen Unfallhergang und den Beteiligten konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Autobahn 1 musste in Richtung Hamburg gesperrt werden.