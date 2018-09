Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildau (dpa/bb) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Wildau (Dahme-Spreewald) tödlich verletzt worden. "Der Mann kam mit seiner Maschine am Mittwochabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum", sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Donnerstagmorgen in Potsdam. Der schwer verletzte Biker starb kurz darauf.