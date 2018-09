Motorrad kracht gegen Baum: 22-jähriger Biker stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildau (dpa/bb) - Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Wildau (Landkreis Barnim) tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße zwischen Joachimsthal und Eichhorst in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum. Der 22-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.