59-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Kreis Aurich

Wiesmoor (dpa/lni) - Ein 59 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor (Kreis Aurich) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war er mit einem Transporter unterwegs, als er an einer Straßenkreuzung mit einem Lastwagen zusammenstieß. Der 38-jährige Lkw-Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen den von rechts kommenden Transporter übersehen. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel der Kreuzung noch nicht in Betrieb und zeigte lediglich blinkendes Gelblicht an. Der 59-Jährige starb an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.