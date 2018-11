Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in der Wiesbadener Innenstadt sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen am Samstagabend auf einer Kreuzung zwei Wagen mit voller Wucht zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass zwei Menschen in ihren demolierten Fahrzeugen eingeklemmt waren und von den Rettern befreit werden mussten. Sie wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Insassen kamen mit leichteren Blessuren davon.