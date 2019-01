Fußgänger auf Gehweg von Auto erfasst: Mann stirbt in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 47-jähriger Fußgänger ist in Wiesbaden von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann am späten Montagabend auf dem Gehweg unterwegs, als ein 22-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen den Fußgänger. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Sanitäter versorgten den Fußgänger und brachten ihn in die Klinik, wo er später starb.