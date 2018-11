Brennendes Auto führt zu Explosion: Einsatzkräfte verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sechs Feuerwehrmänner und ein Polizist sind am Donnerstag bei der Explosion eines brennenden Autos in Wiesbaden leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten das Krankenhaus wieder verlassen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Es seien leichte Verletzungen durch die Verpuffung und umherfliegende Glassplitter gewesen.

Ein Auto war den Angaben zufolge während der Fahrt aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Andere Autofahrer hätten die Fahrerin, die das zunächst nicht bemerkte, darauf aufmerksam gemacht, teilte die Polizei mit. Als die Frau am Fahrbahnrand angehalten und unverletzt ausgestiegen war, dehnte sich das Feuer auf ein zweites Fahrzeug aus.

Während die Einsatzkräfte versuchten, die Autos zu löschen, kam es zu einer explosionsartigen Verpuffung von Benzindämpfen. Die Höhe des Sachschadens war nach Polizeiangaben zunächst unbekannt. Warum das Auto anfing zu brennen, wurde von Brandermittlern geprüft.