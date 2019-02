Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 56 Jahre alter Autofahrer hat mit 3,36 Promille Alkohol im Blut einen Unfall verursacht. Der Mann sei in Wiesbaden in den Gegenverkehr gefahren und habe dabei ein Fahrzeug gestreift, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 56-Jährige sei am Mittwochabend zu Fuß von der Unfallstelle im Stadtteil Biebrich geflohen, sagte ein Sprecher. Der betroffene Autofahrer alarmierte die Polizei, die den 56-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Nähe des Unfallorts antraf. Nach einem ersten Atemalkoholtest nahmen die Beamten den Beschuldigten auf die Dienststelle mit und führten dort eine Blutentnahme durch. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.