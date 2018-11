Autobahn nach Auffahrunfall gesperrt: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der stark befahrenen Autobahn Frankfurt-Köln (A3) sind am Montagabend im Berufsverkehr am Wiesbadener Kreuz vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Fahrzeug brannte aus. Die Autobahn sei deshalb etwa eine viertel Stunde voll gesperrt worden, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei in Wiesbaden. Es kam zu einem Stau und Behinderungen.

Ein Auto hatte im dichten Berufsverkehr zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Raststätte Medenbach plötzlich bremsen müssen, das zweite sei ihm drauf gefahren. Ein dritter Autofahrer habe wiederum rechtzeitig bremsen können, der vierte Wagen fuhr ihm auf. Alle Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, sie waren jeweils allein in ihrem Wagen. Der Sachschaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Einzelheiten waren zunächst noch nicht bekannt.