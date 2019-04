Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiedemar (dpa/sn) - Auf der Autobahn 9 nahe Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der Wagen des 39-Jährigen kam aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Berlin von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte. Der Mann starb am Freitagabend noch an der Unfallstelle.