Wiedemar (dpa/sn) - Bei einem Unfall im Landkreis Nordsachsen ist am Dienstag ein 28 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer hatte bei Wiedemar einen Wagen überholt und war dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimation starb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Zu den genaueren Umständen konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen.