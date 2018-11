Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf der Autobahn 9 in Nordsachsen in ein Stauende gerast und getötet worden. Der Wagen war bis zur Fahrzeugmitte unter einen Lastwagen gerutscht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Unfall hatte sich wenige Hundert Meter vor der Anschlussstelle Wiedemar in Fahrtrichtung Berlin ereignet.