22-Jähriger in Wetzlar von Taxi erfasst und getötet

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein 22 Jahre alter Mann ist in Wetzlar von einem Taxi erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Fußgänger am frühen Sonntagmorgen eine Fahrbahn im Stadtteil Dutenhofen, während ein Taxi in die Straße einbog. Der Wagen erfasste den jungen Mann, der aufgrund schwerer Verletzungen an der Unfallstelle starb.

Unklar war zunächst, wie genau es zum Unfall kam. Ein Gutachter soll nun klären, ob der 31 Jahre alte Taxifahrer den Fußgänger womöglich übersehen habe. Auch sei es möglich, dass der Fußgänger das Taxi zu spät erkannte. Die Polizei bittet zudem um Hinweise von Unfallzeugen.