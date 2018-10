Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westoverledingen (dpa/lni) - Ein Fußgänger ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Westoverledingen im Landkreis Leer gestorben. Der 48 Jahre alte Mann sei aus bisher unbekannten Gründen im Dunkeln auf eine Straße gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Ein 29-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr ihn. Trotz Erster Hilfe starb der Mann noch an der Unfallstelle.