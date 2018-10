Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerstede (dpa/lni) - Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist in Westerstede (Landkreis Ammerland) schwer verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin nahm ihm am Sonntagabend die Vorfahrt, als sie links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen und der Motorradfahrer musste in eine Klinik gebracht werden.