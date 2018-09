Auto prallt gegen Baum: 34-Jähriger stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerstede (dpa/lni) - Ein 34-Jähriger ist in Westerstede-Ocholt (Landkreis Ammerland) mit einem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann erlag am Sonntag nach Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war der Fahrer nicht in Besitz eines Führerscheins. Wie es zum Unfall kam, war noch unklar.