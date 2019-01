Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerburg (dpa/lrs) - Im Westerwaldkreis sind zwei Männer beim Zusammenstoß ihrer beiden Autos schwer verletzt worden. An einer Kreuzung zweier Landstraßen in Westerburg hatte ein 28-jähriger Transporterfahrer die Vorfahrt eines 25-Jährigen missachtet, wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Beide Männer kamen nach dem Unfall am Mittwochabend ins Krankenhaus. Eine der Landstraßen war rund zwei Stunden voll gesperrt.