54-Jähriger stürzt beim Klettern ab und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Westerburg (dpa/lrs) - Ein 54-Jähriger ist im Westerwaldkreis beim Klettern an einem Felsen abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann sei etwa fünf Meter in die Tiefe gefallen und anschließend noch eine Böschung herab gerollt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die Rettung in unwegsamem Gelände unterhalb des Felsens in Westerburg habe sich schwierig gestaltet, hieß es. Nach einer etwa einstündigen Bergungsaktion mit zahlreichen Helfern brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.