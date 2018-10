Frau von eigenem Transporter überrollt und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wesel (dpa/lnw) - Eine 48-Jährige ist an einer abschüssigen Zufahrt in Wesel von ihrem eigenen Kleintransporter überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau hatte ihren Wagen am Sonntag an der unbefestigten Zufahrt zu einer Weide abgestellt, um zu Fuß weiterzugehen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe sich der führerlose Transporter in Bewegung gesetzt und die 48-Jährige überrollt. Die Frau kam mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus. Warum sich der Wagen in Bewegung setzte, war zunächst unklar.