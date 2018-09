Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Traktor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werther (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Werther im Kreis Gütersloh ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 20 Jahre alte Traktorfahrer, der mit einem angehängten Güllecontainer unterwegs war, an einer Kreuzung auf eine Landstraße abgebogen. Das auf der Landstraße herannahende Motorrad sei gegen eine Achse des Gespanns geprallt. Der 23-Jährige aus Münster starb wenig später an seinen Verletzungen.