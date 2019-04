Auto in Schmalkalden kollidiert mit Zug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden (dpa/th) - Ein unaufmerksamer Autofahrer ist an einem Bahnübergang ohne Schranken in Schmalkalden mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der Mann habe den sich nähernden Zug schlichtweg übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Triebwagen der Bahn sei mit 14 Fahrgästen und zwei Bahnmitarbeitern besetzt gewesen. Verletzte gab es den Polizeiangaben nach bei dem Unfall am Samstagmittag aber nicht. An Auto und Bahn entstand Schätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.