Werneck (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Schweinfurt gegen einen Brückenpfeiler geprallt und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann an dem Unfall am Dienstag allein beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.