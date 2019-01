Frontalzusammenstoß wegen Glätte: Autofahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wermsdorf (dpa/sn) - Auf der Staatsstraße 38 bei Wermsdorf ist ein Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein 50 Jahre alter Kleintransporterfahrer war am Mittwochnachmittag auf der glatten Straße auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 57-Jährigen zusammen. Der 57-Jährige starb an seinen Verletzungen, der 50-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.