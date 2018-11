Frau in Werl auf Gehweg erfasst: Polizei sucht noch Fahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werl (dpa/lnw) - Einen Tag, nachdem in Werl (Kreris Soest) eine Fußgängerin möglicherweise gezielt von einem Auto angefahren wurde, sucht die Polizei noch den Fahrer des Wagens. Bislang gebe es noch keine neuen Erkenntnisse zu dem Fall, sagte ein Sprecher am Samstag. Die 20-Jährige war am Freitagnachmittag in Begleitung eines Mannes zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs, als das Auto angerast kam und sie erfasste. Sie wurde nach Polizeiangaben mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer verschwand, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Der Begleiter der Frau blieb unverletzt.