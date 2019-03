Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plettenberg (dpa/lnw) - Ein 23-jähriger Autofahrer ist in Plettenberg (Märkischer Kreis) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann starb am Sonntagmorgen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Warum er von der Straße abkam, ist noch unklar.