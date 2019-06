Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 505 Verkehrsunfälle passiert. In Werder (Potsdam-Mittelmark) kam dabei ein Fußgänger ums Leben, wie das Lagezentrum am Montag mitteilte. Der Mann wurde am Samstag von einem Quad angefahren und starb in einer Klinik. Bei den Unfällen wurden von Freitag bis Sonntag 104 Menschen verletzt.