18-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Wennigsen (dpa/lni) - Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall am späten Dienstagabend in der Nähe von Wennigsen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Der junge Mann hatte auf der Rückbank gesessen, als der 19 Jahre alte Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und starb noch am Unfallort. Der Fahrer, der 16 Jahre alte Beifahrer und ein weiterer 16-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war nach ersten Ermittlungen überhöhte Geschwindigkeit. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Bachlauf zum Stehen.