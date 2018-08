Unfall auf Landstraße: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wenden (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Wenden im Sauerland ist ein Fußgänger auf der Landstraße 512 von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnte der 24-jährige Autofahrer am Samstagabend nicht mehr ausweichen und erfasste den auf der Fahrbahn laufenden Mann mit der rechten Fahrzeugseite. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Einem Polizeisprecher zufolge schwebte er noch am Sonntag in Lebensgefahr.