Zwei Tote bei Verkehrsunfall in der Oberlausitz

Weißwasser (dpa/sn) - Bei einem Unfall in der Oberlausitz sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Vier weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Fahrzeuge am Nachmittag auf gerader Strecke auf der Bundesstraße 156 bei Weißwasser (Landkreis Görlitz) zusammengestoßen.

Die genaue Unfallursache steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass die beiden Fahrzeuge, an deren Steuer zwei Männer im Alter von 75 und 66 Jahren saßen, mit der linken Wagenfront zusammenstießen. Beide Fahrer kamen bei dem Zusammenprall ums Leben.

Vier Rettungswagen, drei Rettungshubschrauber und ein zusätzlicher Notarzt waren vor Ort im Einsatz. Außerdem halfen rund 50 Feuerwehrkräfte aus der näheren Umgebung bei der Bergung der Verletzten im Alter zwischen 28 und 72 Jahren. Sie wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße blieb bis in die Abendstunden voll gesperrt, die Polizei sicherte Beweise. Der Verkehr wurde umgeleitet.