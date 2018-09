Mit dem Auto bei Rot über die Ampel: vier Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Bei einem Unfall in Weißenfels im Burgenlandkreis sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Autofahrer hatte am Mittwochnachmittag eine rote Ampel an einer Kreuzung übersehen und war mit dem Fahrzeug einer 31-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau und ihre Kinder im Alter von elf Monaten und sieben Jahren wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher ist ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.