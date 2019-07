Vier Verletzte nach Autounfall im Landkreis Bautzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenberg (dpa/sn) - Vier Menschen sind am Montagabend bei einem Unfall nahe Weißenberg (Landkreis Bautzen) verletzt worden, einer davon schwer. Laut der Polizei in Görlitz hat eine 42 Jahre alte Autofahrerin auf der Staatsstraße 111 abbiegen wollen. Der ihr nachfolgende Autofahrer übersah das und fuhr ungebremst auf. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 77 Jahre alte Unfallverursacher, seine 72 Jahre alte Beifahrerin und ein sechsjähriger Junge, der ebenfalls im Wagen saß, wurden leicht verletzt. Die Straße sei für eineinhalb Stunden gesperrt worden, hieß es.