Weinstadt (dpa/lsw) - Bei einem Sturz von einem Baugerüst in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) hat sich ein Bauarbeiter am Freitag tödlich verletzt. Nach Polizeiangaben betrat der 49 Jahre alte Mann das Baugerüst eines Rohbaus und stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe. Ein Kollege fand den leblosen Körper und rief die Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.