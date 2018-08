Kaputtes Auto: Räumung in Weingarten wegen Gasgeruchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weingarten (dpa/lsw) - Wegen Gasgeruchs ist am Sonntag ein zentraler Platz in Weingarten (Kreis Ravensburg) geräumt worden - doch dahinter steckte nur ein kaputtes Auto. Passanten hatten den Geruch um die Mittagszeit auf dem Löwenplatz wahrgenommen. Erste Messungen der Feuerwehr ergaben demnach eine überdurchschnittliche Gasbelastung. Der Platz und ein Café wurden geräumt und gesperrt. Fast zwei Stunden später gab es Entwarnung: Ein Auto mit defekter Kupplung, das in einer Tiefgarage stand, war die Ursache für den Geruch. Einem Sprecher zufolge handelte es sich aber nicht um ein Gasauto, sondern um einen Benziner. Warum die Geräte der Feuerwehr eine erhöhte Gasbelastung zeigten, blieb demnach unklar. "Der Geruch ist weg, seitdem das Auto weg ist", sagte er. Menschen waren nicht in Gefahr.