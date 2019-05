Unfall beim Auffahren auf die A4: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Ein 62-jähriger Autofahrer hat beim Auffahren auf die Autobahn A4 am Mittwochmorgen einen schweren Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Weimar in Richtung Dresden hinter einem Lastwagen auf dem Beschleunigungsstreifen und zog hinter dem Fahrzeug auf die Nachbarspur, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei übersah er den Wagen eines 67-jährigen Autofahrers, der auf das Auto auffuhr. Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt, zwei davon schwer. Alle Verletzen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro.