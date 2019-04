Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und wird verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weilrod (dpa/lhe) - In einer Kurve ist ein Motorradfahrer im Hochtaunuskreis in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto kollidiert. Der 49-Jährige erlitt bei der Kollision am Karfreitag schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Wiesbadener Krankenhaus. Wieso der Mann in der Kurve zwischen Weilrod und Waldems von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Bundesstraße 275 wurde während der Unfallaufnahme mehr als drei Stunden lang voll gesperrt.