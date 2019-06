18-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weilrod (dpa/lhe) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Reisebus in Weilrod (Hochtaunuskreis) tödlich verunglückt. Der Mann sei aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und frontal mit seinem Auto gegen den Bus gekracht, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Auto des Mannes fing durch den Unfall Feuer. Der Busfahrer und weitere Helfer zogen den 18-Jährigen aus dem Auto, dieser starb jedoch noch am Unfallort. In dem Bus befanden sich am Donnerstagabend keine Fahrgäste, der Busfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.