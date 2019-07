51-Jähriger kippt mit Baufahrzeug um und verletzt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weiler-Simmerberg (dpa/lby) - Bei Arbeiten an Mobilfunkmasten in Schwaben ist ein Teleskoplader umgekippt. Der 51-jährige Fahrer verletzte sich dabei mittelschwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Details zur Verletzung konnte ein Sprecher zunächst nicht nennen. Demnach begann das Baufahrzeug zu schwanken, als der Mann in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) ein Teil eines Mobilfunkmastes in Position bringen wollte. Dann kippte das Fahrzeug zur Seite. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10 000 Euro.