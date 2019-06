Siebenjähriger von Auto angefahren und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weilburg (dpa/lhe) - Eine 48-Jährige hat in Weilburg im Taunus beim Rückwärtsfahren mit ihrem Wagen einen Siebenjährigen angefahren und verletzt. Der Junge sei nach dem Unfall am Samstagabend mit Verletzungen am Fuß, Prellungen und Hautabschürfungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Autofahrerin hatte den Angaben zufolge entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand gehalten. Beim Zurücksetzen habe sie den Jungen übersehen, angefahren und zu Fall gebracht. Durch die Rufe von Zeugen habe die Frau den Unfall dann bemerkt, hieß es im Polizeibericht.