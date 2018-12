A5: Autofahrerin kracht bei Stau in Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A5 ist eine Autofahrerin am Montag lebensgefährlich verletzt worden. Die 39-Jährige war am Ende eines Staus bei dem Autobahndreieck Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) Richtung Basel in einen Lastwagen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach fuhr sie mit voller Wucht in das Heck des Sattelzuges und wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach Angaben der Notärzte sei die Frau lebensgefährlich verletzt worden.