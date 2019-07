13. Juli 2019 12:11 Unfälle - Weiden in der Oberpfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) - Eine Fußgängerin ist im oberpfälzischen Weiden mit einem Auto zusammengeprallt und gestorben. Die 84-Jährige betrat nach Polizeiangaben am Samstagmorgen die Straße. Dort wurde sie vom Wagen eines 64-Jährigen erfasst. Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Seniorin tun. Sie starb trotz Wiederbelebung am Unfallort. Ein Gutachter soll die genauen Umstände des Unfalls klären.