Motorradfahrer prallt gegen Hirsch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mespelbrunn (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß mit einem Hirsch ist in Unterfranken ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Autofahrer in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße 2312 bei Mespelbrunn (Landkreis Aschaffenburg) den verunglückten Motorradfahrer entdeckt. Für den 47-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg kam jede Hilfe zu spät. Auch der Hirsch starb noch am Unfallort. Den Ermittlungen zufolge war der Biker in Richtung Weibersbrunn unterwegs, als direkt vor ihm ein Hirsch von rechts die Fahrbahn querte und es zum Zusammenstoß kam.