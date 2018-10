Direkt aus dem dpa-Newskanal

Resse (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Resse bei Hannover gestorben. Der junge Mann sei nach einem Überholvorgang auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Beim anschließenden Sturz auf dem Grünstreifen, verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.