Baukran stürzt auf Gebäude: Ursache weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Sturz eines Baukrans auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Wedel (Kreis Pinneberg) war die Ursache am Freitag weiter unklar. Der Baukran sei in der Nacht zu Freitag geborgen worden, teilte die Feuerwehr mit. Dazu musste der Kran zunächst gesichert und zerlegt werden. Am Vormittag sollte ein Bausachverständiger das Gebäude begutachten und entscheiden, ob es noch bewohnbar ist.

Der Kran war am Donnerstagnachmittag auf das Haus gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Ausleger des Krans habe das Dach bis zur ersten Zwischendecke des Dachbodens durchschlagen. Verletzt wurde niemand. Alle 18 Bewohner in den darunter liegenden Wohnungen konnten das Gebäude demnach selbstständig verlassen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.