Drei Menschen bei nächtlicher Quad-Fahrt verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wasungen (dpa/th) - Bei einer nächtlichen Fahrt auf einem Quad sind in Wasungen drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Insgesamt waren sechs Menschen auf dem Quad durch eine Gartenanlage gefahren, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. In einer Kurve kam der Fahrer Sonntagnacht vom Weg ab und stürzte samt der Mitfahrer einen etwa zehn Meter tiefen, geschotterten Abhang hinunter. Unter den Verletzten war ein 20-Jähriger und eine 15-Jährige. Weitere Details waren zunächst unklar.