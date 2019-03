Auto prallt gegen Baum: Zwei Männer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Vogelsbergkreis sind zwei Männer verletzt und in einem Auto eingeklemmt worden. Sie waren am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 254 in Richtung Fulda unterwegs, als der Wagen bei Angersbach von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte, wie die Polizei mitteilte. Die verletzten Männer mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Beifahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, hieß es. Auch der 40 Jahre alte Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus, hieß es. Die Unfallursache war zunächst unklar.